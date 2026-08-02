Temblor se registra en el norte del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

02 ag. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 06:54 horas, un temblor de magnitud 3.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 48 km al oeste de Patache, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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