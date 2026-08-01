Impactante lluvia afecta a Constitución: Intenso temporal deja cortes de luz e inundaciones

01 ag. 2026 - 21:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso temporal se registra la noche de este sábado en la comuna de Constitución, en la región del Maule, donde las fuertes precipitaciones han provocado anegamientos en las calles y cortes de suministro eléctrico en distintos sectores.

Durante un despacho en vivo desde la ciudad, el periodista de Meganoticias David Aguayo mostró la intensidad de la lluvia, asegurando que en pocos segundos terminó completamente empapado pese a utilizar capa, botas y parka.

"La verdad es una situación impactante, increíble. Una lluvia que es muy, muy fuerte hasta ahora. Viento fuertísimo, yo diría huracanado", relató.

El periodista además informó que, mientras esperaban salir al aire, se produjo un corte de luz que dejó a oscuras gran parte del sector donde se encontraban.

"Se cortó la luz. De hecho, la luz que está ahora es por un generador que tiene el supermercado que está justo al lado de nosotros", explicó.

El momento de mayor intensidad

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, señaló que las precipitaciones en Constitución recién están entrando en su fase más intensa y que las condiciones se mantendrán durante las próximas horas.

"Bajo estas condiciones se está empezando el momento de mayor intensidad en la precipitación", afirmó.

Según explicó, los modelos meteorológicos muestran que la comuna permanecerá bajo el núcleo más intenso del sistema frontal hasta cerca de las 23:00 horas, para luego desplazarse hacia el interior de la región del Maule.

Leyton indicó que localidades como Linares y Parral también recibirán precipitaciones de similar intensidad, mientras que en la zona costera se suma el fuerte viento, producto de la concentración del flujo de aire sobre el litoral.

Calles anegadas y cortes de luz

Desde Constitución, David Aguayo informó que varias calles ya presentan acumulación de agua y que equipos de emergencia trabajaban para intentar evacuarla, aunque la intensidad del temporal ha dificultado las labores.

"Ahora la inundación es total, está totalmente colapsada", señaló.

El periodista agregó que, al menos en el sector donde realizaba el despacho, solo un supermercado mantenía suministro eléctrico gracias al uso de un generador, mientras que el resto de la cuadra permanecía sin energía.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del sistema frontal, que durante las próximas horas seguirá afectando con fuertes lluvias y viento a distintos sectores de la región del Maule.

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