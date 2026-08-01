Concejal de Lago Verde fallece en incendio que destruyó hospedaje donde se alojaba delegación municipal

01 ag. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural registrado durante la madrugada de este sábado en la localidad de Villa Amengual, en la Región de Aysén, dejó como víctima fatal al concejal de la comuna de Lago Verde, Claudio Omar Soto Solís.

La emergencia se produjo cerca de las 05:00 horas y afectó al restaurante y hospedaje La Casona del Bosque, inmueble que fue consumido por las llamas. En el lugar se alojaba una delegación de la Municipalidad de Lago Verde que tenía previsto participar en las actividades del Día del Campesino y la Fiesta de la Lana.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lago Verde confirmó el fallecimiento del edil y lamentó profundamente su partida.

¿Qué dijo la municipalidad?

"Con inmensa tristeza y profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro concejal, don Claudio Omar Soto Solís (Q.E.P.D.), una partida que enluta profundamente a la Municipalidad de Lago Verde, al Honorable Concejo Municipal y a toda nuestra comuna", se señaló.

En el mismo texto, el municipio destacó la trayectoria y compromiso del concejal con la comunidad.

"Hoy despedimos a un servidor público comprometido con su territorio y con su gente, cuya ausencia dejará un inmenso vacío en su familia, amigos, colegas y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir su vocación de servicio".

Finalmente, la alcaldesa Claudia Valdés Vásquez, junto al Honorable Concejo Municipal y la Municipalidad de Lago Verde, extendieron sus condolencias a la familia del concejal y señalaron que se trata de "una situación muy difícil para nuestra comuna".

Respecto a las causas del incendio, la abogada de la Fiscalía Local de Cisnes, Marcela Valdés, informó que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros realiza diligencias en el sitio del suceso para determinar el origen del fuego y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la emergencia.