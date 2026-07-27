Así quedó el vagón que se incendió en Metro: Emergencia obligó a cerrar seis estaciones de la Línea 5

27 jul. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuego registrado la tarde de este lunes en un tren de la Línea 5 del Metro de Santiago provocó una emergencia que obligó a evacuar estaciones y suspender el servicio en seis estaciones de la red.

La interrupción afectó a Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas. Además, quedaron interrumpidas las combinaciones de Baquedano con Línea 1 y Plaza de Armas con Línea 3.

Uno de los registros captados tras la emergencia mostró cómo quedó el vagón que fue alcanzado por las llamas, mientras Bomberos trabaja en el lugar para controlar la situación.

Emergencia se originó en un tren de los más antiguos de la red

De acuerdo con los primeros antecedentes, el incendio se produjo en un tren modelo NS-74, correspondiente a la flota más antigua del Metro de Santiago. La emergencia generó una intensa humareda que obligó a evacuar las estaciones.

Esta medida preventiva se realizó debido al riesgo de que los gases y humos a muy alta temperatura se desplazaran por los túneles del Metro y alcanzaran otras estaciones conectadas.

Tras la extinción de las llamas, el vagón afectado resultó con daños visibles en su fuselaje.

Revisa el video del vagón tras el incendio