"Afectaba a los neumáticos portadores": Bomberos explica dónde se concretaba fuego que consumió "completamente" vagón del Metro

27 jul. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, Bomberos explicó dónde se concretaba el fuego que consumió "completamente" a un vagón de la Línea 5 del Metro de Santiago en la estación Santa Isabel, emergencia que provocó una masiva evacuación y la suspensión parcial del servicio.

"Afectaba a los neumáticos portadores"

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben, explicó que el siniestro "afecta principalmente a un vagón completo" de un tren NS-74 —los más antiguos de Metro— que "está comprometido completamente".

"En ese vagón ya se encuentra el fuego controlado. Principalmente, el fuego afectaba a los neumáticos portadores de este mismo vagón", es decir, las ruedas de caucho principales que sostienen el peso del tren y lo desplazan por las pistas de la vía.

Pese a que el fuego está controlado, Bomberos aún "está trabajando en la última parte de la extinción de este vagón y está trabajando también al mismo tiempo en la ventilación".

"Tenemos diferentes tipos de materiales, sintéticos principalmente, también tenemos neumáticos, tenemos goma, muy tóxico para la respiración. Por eso es que era tan complicado para evacuar a la gente", añadió el comandante sobre las dificultades de la emergencia.

Tromben explicó que, una vez finalizada la extinción total del siniestro, ingresará personal especializado del Equipo de Investigación de Incendios para "determinar específicamente cuál fue el origen y las causas de esta emergencia".

Luego de estas pericias, personal del Metro de Santiago podrá ingresar a la estación para hacer el retiro del tren desde los túneles. Todavía no se ha informado si el servicio estará operativo para la hora punta de la mañana del martes.

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