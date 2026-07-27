"Probabilidad de ventisca": Meteorología emite avisos por rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas de ocho regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres avisos de "viento normal a moderado" para zonas de ocho regiones del país. De acuerdo al pronóstico del organismo, en algunos sectores se esperan rachas de hasta 80 km/h.
"Probabilidad de ventisca"
El primer aviso se origina en un "sistema frontal" que se hará presente entre la mañana del jueves 30 de julio y la noche del sábado 1 de agosto en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Además, la DMC advirtió sobre la "probabilidad de ventisca".
Región de Coquimbo
- Litoral: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Precordillera y valles precordilleranos: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Cordillera: 25-40/rachas 80 (viernes 31) y 25-40/rachas 70 (sábado 1).
Región de Valparaíso
- Litoral: 25-40/rachas 60 (viernes 31).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Precordillera y valles precordilleranos: 25-40/rachas (viernes 31).
- Cordillera: 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Valle: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Precordillera: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Cordillera: 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).
Región de O'Higgins
- Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Valle: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Precordillera: 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Cordillera: 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).
Región del Maule
- Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Valle: 25-40 km/rachas 50 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Precordillera: 25-40/rachas 50 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31).
- Cordillera: 25-40/rachas 60 (jueves 30), 25-40/rachas 60 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31)
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31)
- Valle: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31)
- Precordillera: 25-40/rachas 60 (jueves 30), 25-40/rachas 50 (viernes 31) y 25-40/rachas 50 (sábado 1).
- Cordillera: 25-40/rachas 70 (jueves 30), 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31)
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31)
- Valle: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31)
- Precordillera: 25-40/rachas 60 (jueves 30), 25-40/rachas 60 (viernes 31) y 25-40/rachas 50 (sábado 1).
- Cordillera: 25-40/rachas 70 (jueves 30), 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).
Vientos de hasta 60 km/h en La Araucanía
También a raíz del "sistema frontal", el organismo publicó un segundo aviso por vientos que estará vigente entre la madrugada y la tarde del jueves 30 de julio en el Litoral, Cordillera de la Costa y Valle de la región de La Araucanía. En todos esos sectores se espera una intensidad de entre 40 y 60 km/h.
Aviso para el Archipiélago Juan Fernández
Finalmente, la DMC emitió un tercer aviso con vigencia entre la madrugada del miércoles 29 y la mañana del jueves 30 de julio en el Archipiélago Juan Fernández, zona insular de la región de Valparaíso.
Para ambos días se pronostican vientos de entre 25 a 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Lluvia toda la semana en Santiago: Instituto Meteorológico Noruego anuncia hasta 15 mm de precipitaciones diarios en la capital
- Hasta rachas de 70 km/h: Meteorología actualiza aviso por "viento normal a moderado" para sectores de siete regiones del país
- ¿Hay que salir con paraguas? Conoce a qué hora comenzará a llover este lunes en Santiago