"Probabilidad de ventisca": Meteorología emite avisos por rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas de ocho regiones

27 jul. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres avisos de "viento normal a moderado" para zonas de ocho regiones del país. De acuerdo al pronóstico del organismo, en algunos sectores se esperan rachas de hasta 80 km/h.

"Probabilidad de ventisca"

El primer aviso se origina en un "sistema frontal" que se hará presente entre la mañana del jueves 30 de julio y la noche del sábado 1 de agosto en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Además, la DMC advirtió sobre la "probabilidad de ventisca".

Región de Coquimbo

Litoral: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

Precordillera y valles precordilleranos: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

Cordillera: 25-40/rachas 80 (viernes 31) y 25-40/rachas 70 (sábado 1).



Región de Valparaíso

Litoral: 25-40/rachas 60 (viernes 31).

Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

Precordillera y valles precordilleranos: 25-40/rachas (viernes 31).

Cordillera: 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Valle: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Precordillera: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Cordillera: 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).

Región de O'Higgins

Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31).

(jueves 30) y (viernes 31). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Valle: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Precordillera: 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(viernes 31). Cordillera: 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).

Región del Maule

Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31).

(jueves 30) y (viernes 31). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(jueves 30) y (viernes 31). Valle: 25-40 km/rachas 50 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(jueves 30) y (viernes 31). Precordillera: 25-40/rachas 50 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31).

(jueves 30) y (viernes 31). Cordillera: 25-40/rachas 60 (jueves 30), 25-40/rachas 60 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).

Región de Ñuble

Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31)

(jueves 30) y (viernes 31) Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31)

(jueves 30) y (viernes 31) Valle: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31)

(jueves 30) y (viernes 31) Precordillera: 25-40/rachas 60 (jueves 30), 25-40/rachas 50 (viernes 31) y 25-40/rachas 50 (sábado 1).

(jueves 30), (viernes 31) y (sábado 1). Cordillera: 25-40/rachas 70 (jueves 30), 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).

Región del Biobío

Litoral: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 50 (viernes 31)

(jueves 30) y (viernes 31) Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31)

(jueves 30) y (viernes 31) Valle: 25-40/rachas 60 (jueves 30) y 25-40/rachas 60 (viernes 31)

(jueves 30) y (viernes 31) Precordillera: 25-40/rachas 60 (jueves 30), 25-40/rachas 60 (viernes 31) y 25-40/rachas 50 (sábado 1).

(jueves 30), (viernes 31) y (sábado 1). Cordillera: 25-40/rachas 70 (jueves 30), 25-40/rachas 70 (viernes 31) y 25-40/rachas 60 (sábado 1).

Vientos de hasta 60 km/h en La Araucanía

También a raíz del "sistema frontal", el organismo publicó un segundo aviso por vientos que estará vigente entre la madrugada y la tarde del jueves 30 de julio en el Litoral, Cordillera de la Costa y Valle de la región de La Araucanía. En todos esos sectores se espera una intensidad de entre 40 y 60 km/h.

Aviso para el Archipiélago Juan Fernández

Finalmente, la DMC emitió un tercer aviso con vigencia entre la madrugada del miércoles 29 y la mañana del jueves 30 de julio en el Archipiélago Juan Fernández, zona insular de la región de Valparaíso.

Para ambos días se pronostican vientos de entre 25 a 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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