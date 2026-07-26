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Cadem: Natalia Duco y Jorge Quiroz son los ministros peor evaluados y un 73% afirma "falta de preparación" de Mara Sedini

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 26 de julio abordó, entre otros temas, una evaluación al gabinete del Presidente José Antonio Kast y la polémica entrevista de la exministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Quiroz y Duco los ministros peor evaluados

En cuanto al "conocimiento del equipo de Gobierno", el "top 5" se lo llevan la ministra del Deporte, Natalia Duco (85%); la ministra de Energía, Ximena Rincón (85%); el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (85%); el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (79%); y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (76%).

Ya en el ámbito de la "evaluación equipo de Gobierno", los ministros con mayor "aprobación" son: Iván Poduje (53%); la ministra de Salud, May Chomalí (52%); el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (51%); la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (50%); y el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado (50%).

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 En contraste, los secretarios de Estado que consiguen una mayor "desaprobación" son Natalia Duco (60%); Jorge Quiroz (59%); Ximena Rincón (52%); el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau (49%); y el titular de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga (49%).

La polémica entrevista a Mara Sedini

Otro de los temas abordados por Cadem fue la entrevista a Mara Sedini en el programa Sin Filtros, en donde un 57% de los encuestados indicó que fue "incorrecto" que la exministra "hiciera públicas sus críticas al Gobierno después de dejar el cargo".

En cuanto a la "principal razón" por la que Sedini tuvo que dejar el Gobierno, un amplio 73% se inclinó por "su falta de experiencia y preparación para el cargo", seguido por las opciones "sabotaje del equipo de Gobierno para sacarla del cargo" (13%) y "críticas de la izquierda y los partidos de oposición" (8%).

Kast aumenta nuevamente su desaprobación

Finalmente, como es habitual en sus dos consultas semanales, Cadem preguntó por la "aprobación presidencial", con el Presidente Kast logrando este domingo un 59% de "desaprobación" y un 37% de "aprobación". 

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 161 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 90,6% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.108 personas que abrieron la encuesta.

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Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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