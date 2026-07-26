Cadem: Natalia Duco y Jorge Quiroz son los ministros peor evaluados y un 73% afirma "falta de preparación" de Mara Sedini

26 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 26 de julio abordó, entre otros temas, una evaluación al gabinete del Presidente José Antonio Kast y la polémica entrevista de la exministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Quiroz y Duco los ministros peor evaluados

En cuanto al "conocimiento del equipo de Gobierno", el "top 5" se lo llevan la ministra del Deporte, Natalia Duco (85%); la ministra de Energía, Ximena Rincón (85%); el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (85%); el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (79%); y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (76%).

Ya en el ámbito de la "evaluación equipo de Gobierno", los ministros con mayor "aprobación" son: Iván Poduje (53%); la ministra de Salud, May Chomalí (52%); el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (51%); la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (50%); y el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado (50%).

En contraste, los secretarios de Estado que consiguen una mayor "desaprobación" son Natalia Duco (60%); Jorge Quiroz (59%); Ximena Rincón (52%); el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau (49%); y el titular de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga (49%).

La polémica entrevista a Mara Sedini

Otro de los temas abordados por Cadem fue la entrevista a Mara Sedini en el programa Sin Filtros, en donde un 57% de los encuestados indicó que fue "incorrecto" que la exministra "hiciera públicas sus críticas al Gobierno después de dejar el cargo".

En cuanto a la "principal razón" por la que Sedini tuvo que dejar el Gobierno, un amplio 73% se inclinó por "su falta de experiencia y preparación para el cargo", seguido por las opciones "sabotaje del equipo de Gobierno para sacarla del cargo" (13%) y "críticas de la izquierda y los partidos de oposición" (8%).

Kast aumenta nuevamente su desaprobación

Finalmente, como es habitual en sus dos consultas semanales, Cadem preguntó por la "aprobación presidencial", con el Presidente Kast logrando este domingo un 59% de "desaprobación" y un 37% de "aprobación".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 161 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 90,6% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.108 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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