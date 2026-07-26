Motociclista muere tras accidente en Maipú: Investigan si estaba involucrado en robos por sorpresa

26 jul. 2026 - 20:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista falleció y su acompañante resultó con lesiones de carácter reservado tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. La Fiscalía investiga si ambos estarían vinculados a una serie de robos por sorpresa registrados previamente en el sector.

La Fiscal Paz Escobar informó que el hecho ocurrió cerca de las 17:40 horas, cuando se reportó un accidente de tránsito en el que participó una motocicleta.

Escobar explicó que, antes del accidente, las autoridades habían recibido información sobre la presencia de motocicletas cuyos ocupantes estaban realizando robos por sorpresa en el sector.

"Podría tratarse de las personas lesionadas y fallecidas de algunos de los individuos que estaban participando en estos delitos", señaló.

La fiscal agregó que los involucrados portaban aproximadamente cuatro teléfonos celulares, por lo que las diligencias se concentran en identificar y ubicar a las posibles víctimas de los delitos denunciados.

Asimismo, confirmó que una tercera persona que también habría estado involucrada en el accidente se dio a la fuga y que tanto el fallecido como el lesionado son de nacionalidad extranjera.

Respecto al conductor fallecido, indicó que mantenía antecedentes por robos por sorpresa y otros robos cometidos en la Región Metropolitana.

En el lugar trabajan equipos especializados del OS9, Labocar y la SIAT de Carabineros, realizando las pericias para esclarecer la dinámica del accidente y determinar la participación de los involucrados en los presuntos delitos.

Por su parte, la teniente Valentina Molina señaló que Carabineros concurrió al lugar tras recibir un llamado por un accidente de tránsito y añadió que, de acuerdo con los antecedentes reunidos, "estas dos personas podrían encontrarse vinculadas a robos por sorpresa en la comuna".