Encuentran hombre fallecido en plena vía pública del Barrio Franklin en Santiago

26 jul. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros investiga la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este domingo en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

El hallazgo se produjo en la intersección de calles Chiloé con Arauco, donde la víctima fue encontrada sobre la vereda. Hasta el lugar llegó personal de Seguridad Ciudadana y de Carabineros, quienes acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias.

No se ha identificado al fallecido

La jefa de la Cuarta Comisaría de Santiago, mayor Carola Sepúlveda, explicó que “durante la mañana tomamos conocimiento de una persona que se mantenía fallecida en el lugar” y aseguró que “según información preliminar entregada por vecinos, la víctima correspondería a un hombre en situación de calle”.

Consultada la uniformada sobre las causas del deceso o la eventual intervención de terceros, detalló que “al momento no mantenemos la identificación de la persona, como tampoco las causas de su fallecimiento. Por ahora, eso es materia de investigación”.

Siguiendo instrucciones del fiscal de turno, fue la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros la entidad designada para conducir la investigación, equipo que continúa trabajando en el sitio del suceso.

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