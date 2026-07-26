Video muestra violento portonazo con "escopeta" en Colina: Se presume de un armamento modificado por la misma banda delictual

26 jul. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 44 años fue víctima de un violento portonazo en la comuna de Colina, al norte de la Región Metropolitana, en el cual un grupo de desconocidos lo amenazó con un "armamento largo" que podría ser una escopeta o rifle modificado.

Violento portonazo con "escopeta"

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, el fiscal Felipe Olivari explicó que todo ocurrió cuando la víctima esperaba entrar a un condominio, momento en el cual "es abordado por cuatro sujetos jóvenes, todos armados".

En las imágenes de una cámara de seguridad se ve cuando los antisociales rodean completamente el vehículo y uno de estos rompe el vidrio del copiloto con el armamento largo para que otro de sus cómplices pueda subirse al auto.

Olivari señaló que los asaltantes sacaron "a la fuerza" a la víctima de su vehículo para posteriormente amenazarlo de muerte, tirarlo al piso y robarle dos teléfonos celulares y su automóvil.

"Se dan a la fuga en el mismo automóvil de la víctima y en otro automóvil que además los esperaba en las inmediaciones", añadió el persecutor.

En el video se puede constatar que el robo con violencia se concretó en cuestión de minutos con una gran violencia por parte de los asaltantes, quienes durante todo momento le gritaban a la víctima para intimidarla.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tipo de armamento que portaban los delincuentes, ya que el "arma larga" con la que se rompió el vidrio y amenazó al conductor contaba incluso con una luz incorporada.

A raíz de esto, las autoridades presumen que podría tratarse de una escopeta o rifle modificado de forma artesanal por la misma banda delictual.

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