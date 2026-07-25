Un muerto y un herido deja balacera al interior de un cité en Independencia

25 jul. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este sábado, un hombre murió y otro resultó herido tras una balacera registrada al interior de un cité ubicado en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

Hasta el lugar concurrió personal de la Fiscalía ECOH y la PDI para realizar las primeras diligencias y esclarecer la dinámica de los hechos.

La fiscal ECOH, Patricia Muñoz, informó que el equipo investigador concurrió al lugar tras recibir un llamado desde la 9ª Comisaría de Carabineros de Independencia, donde se reportó el hallazgo de un hombre fallecido de aproximadamente 25 años al interior de un cité "habitado principalmente por personas extranjeras".

La persecutora agregó que, durante el trabajo en el sitio del suceso, "en su interior había gran material balístico", lo que será parte de las pericias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, confirmó que existe una segunda víctima, quien permanece internada en un recinto asistencial. "Está fuera de riesgo vital, tiene algunas lesiones en el brazo y el tórax, pero fuera de riesgo vital", señaló.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los atacantes habrían ingresado al cité antes de concretar el ataque.

Investigación en desarrollo

Por su parte, el comisario de la PDI, Juan Zerene, indicó que una de las hipótesis iniciales apunta a "conflictos que podrían tener relación con deudas del cité", aunque enfatizó que se trata de antecedentes preliminares.

El detective añadió que los equipos especializados se encuentran revisando cámaras de seguridad y realizando diversas diligencias en el sector para identificar a los responsables.

Finalmente, precisó que, de manera preliminar, "el hecho habría ocurrido al interior del cité" y que la dinámica del ataque continúa siendo materia de investigación.