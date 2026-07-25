Las intensas lluvias se extenderían hasta la primavera: expertos advierten por efectos del fenómeno de El Niño

25 jul. 2026 - 22:01 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país durante los últimos días podrían mantenerse por varios meses más. Especialistas advirtieron que las precipitaciones podrían extenderse hasta la primavera debido a la presencia del fenómeno de El Niño.

El escenario contrasta con los años de prolongada sequía que enfrentó Chile y que dieron paso a un invierno marcado por inundaciones, desbordes de ríos y miles de personas afectadas.

¿Por qué seguirá lloviendo?

El Niño es un fenómeno natural provocado por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, lo que altera los patrones climáticos y, en el caso de Chile, suele favorecer un aumento de las precipitaciones.

De acuerdo con especialistas, este evento podría presentar un comportamiento especialmente intenso, por lo que llamaron a prepararse para un período prolongado de lluvias.

"Hay que estar preparado para que este corte del agua (...) se va a demorar en llegar muy probablemente hasta el final de la primavera", advirtió el meteorólogo Jaime Leyton.

Además, señalaron que lo esperado es un invierno más lluvioso, como el que ya se está registrando, pero también una primavera con precipitaciones por sobre lo habitual.

¿Qué podría pasar después?

Los especialistas también explicaron que El Niño y el cambio climático no son el mismo fenómeno, pero cuando coinciden pueden intensificar los eventos extremos.

En ese sentido, advirtieron que tras un invierno y una primavera más lluviosos, el país podría enfrentar un verano con temperaturas más altas de lo normal.

A ello se suma otro riesgo: las lluvias favorecerán el crecimiento de pastizales y vegetación, que durante los meses de calor se secarán rápidamente y podrían transformarse en combustible para incendios forestales.

"Las lluvias de ahora van a generar crecimiento rápido de pastizal, combustible liviano, que es básicamente lo primero que crece, lo primero que se seca y lo que más rápido se quema", explicó el experto en desastres naturales Michel De L‘Herbe.

De esta forma, los expertos advierten que el desafío no terminará cuando cesen las precipitaciones, ya que el país podría enfrentar una temporada de incendios con mayor disponibilidad de combustible vegetal, en un contexto de eventos climáticos cada vez más extremos.

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