Parque Laguna del Laja permanece cerrado por riesgo de aumento de caudales

25 jul. 2026 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la provincia del Biobío ante el pronóstico de intensas precipitaciones en la alta cordillera, escenario que mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Durante este sábado, el organismo reiteró el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos hacia sectores cordilleranos, debido al riesgo de un aumento repentino del caudal de ríos y esteros que podría generar situaciones de peligro.

Como parte de las medidas preventivas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) resolvió mantener cerrado el Parque Nacional Laguna del Laja, mientras que en el sector de los Saltos del Laja se reforzaron las medidas de seguridad, restringiendo el acceso a la cascada principal.

El vocero de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja, José Sanzana, explicó que se espera un incremento en el caudal del río durante las próximas horas, aunque descartó que alcance niveles extremos.

"No deberíamos llegar a esos volúmenes, deberíamos estar más bajos, pero sí va a aumentar el caudal (…) va a haber que tomar las precauciones correspondientes", señaló a radio Bio Bio.

Hasta el momento, las autoridades informaron que los principales cauces de la provincia presentan niveles normales, incluido el Cajón Saltos del Laja. Sin embargo, los pronósticos indican que el volumen de agua aumentará conforme avancen las precipitaciones en la cordillera.

Senapred insistió en que el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los caudales se mantiene de forma permanente, por lo que llamó a la población a respetar las restricciones de acceso, mantenerse informada por los canales oficiales y evitar actividades en zonas cercanas a ríos o quebradas mientras persistan las condiciones de riesgo.