Encuentran con vida a tres crianceros que estaban desaparecidos en Alto del Carmen tras sistema frontal

25 jul. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Las labores de búsqueda desarrolladas en la Región de Atacama permitieron encontrar con vida a tres crianceros que permanecían desaparecidos tras el sistema frontal que afectó la zona.

El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile y antecedentes proporcionados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Gracias a estas acciones, los tres hombres fueron ubicados en el sector cordillerano de Quebrada Conay, en la comuna de Alto del Carmen.

Búsqueda tras denuncia por presunta desgracia

La búsqueda se inició luego de que la Fiscalía Local de Vallenar instruyera diligencias por una denuncia de presunta desgracia, debido a que se desconocía el paradero de los crianceros tras las intensas condiciones climáticas registradas en la zona.

El prefecto inspector Patricio Barrios, jefe de la Región Policial de Atacama, destacó que “las diligencias tuvieron resultados positivos”, precisando además que las tres personas fueron encontradas en buenas condiciones de salud.

La autoridad policial explicó que “por decisión propia, optaron por permanecer en el lugar donde fueron encontrados, ya que estaban al cuidado de animales para proveerlos de alimentación y agua. En ese sentido, se efectuaron inmediatamente las coordinaciones para la entrega diaria de suministros a estas personas al mantener la ubicación exacta del lugar, así como también para efectos de cualquier eventualidad por las inclemencias del tiempo que puedan afectar la zona”.

Tras el hallazgo, los organismos involucrados coordinaron el abastecimiento de insumos para los crianceros y mantendrán monitoreo permanente del sector, con el objetivo de resguardar su seguridad mientras continúan las condiciones meteorológicas adversas.

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