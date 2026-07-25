La coqueta respuesta de Michellle Carvalho a la reacción que tuvo Pedro Astorga a su osada sesión de fotos en lencería

25 jul. 2026 - 16:31 hrs.

El pasado jueves, la modelo brasileña Michelle Carvalho compartió en su cuenta de Instagram una osada sesión de fotos en lencería en la cual bromeó con los extraviados del Cajón del Maipo y dejó a más de alguna persona con la boca abierta.

"Aquí esperando estupenda que El Chino me invite al Cajón del Maipo", escribió la exchica reality en la descripción del carrusel con varias imágenes en las que luce un conjunto de ropa interior negro.

"Pd: Chino, por si acaso, estas fotos no tienen filtro, soy tal cual me ves", agregó Michelle en la publicación con su característico buen humor.

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La coqueta respuesta de Michelle a Pedro Astorga

Muchos de los seguidores de la brasileña destacaron inmediatamente su belleza; sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el que le dejó Pedro Astorga, quien simplemente reaccionó con un "Miércale".

El breve mensaje de Pedro lleva más de 12 mil likes y casi 400 comentarios: "Llévala al Cajón", "Invítala", "Ya po, Pedrito", o "Invítala al Cajón y a un refugio por varios días", fueron parte de las reacciones que provocó el primo de Pangal Andrade.

Pero eso no fue todo, ya que la propia Michelle aprovechó la reacción de Astorga para "coquetearle" de vuelta con algo de humor. "Apareció mi Chino", escribió en referencia a la descripción de su publicación y adjuntando un emoji con ojos de amor.

Estas interacciones tienen más que contentos a los seguidores de ambos famosillos, ya que desde hace un largo tiempo muchos esperan que la amistad que han forjado Michelle y Pedro se transforme finalmente en una historia de amor.

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