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Proponen sancionar a quienes ignoren órdenes de evacuación tras polémico caso de "El Chino": ¿De cuánto serán las multas?

¿Qué pasó?

Luego del polémico rescate de tres personas en el Cajón del Maipo, parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresaron un proyecto de ley para sancionar a las personas que ignoren las órdenes de evacuación sin tener una razón de peso.

El rescate de Manuel "El Chino" OrellanaMartina Núñez y Magdalena Retamal tuvo desplegado durante varios días un equipo de emergencias en la cordillera de la Región Metropolitana, estimándose el costo del rescate en unos $100 millones.

Sanciones para quienes ignoren órdenes de evacuación

El diputado Mauro González explicó a Radio Bio-Bio que la iniciativa busca que "el que, a sabiendas y sin causa justificada, no obedece una orden de la autoridad para evacuar, o la prohibición de ingreso, o la permanencia en una zona determinada, debe ser sancionado con presidio menor o una multa entre 11 y 50 UTM".

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Es decir, la suma de las multas monetarias podría ser de entre $788.139 a $3.582.450, al cambio de este sábado 25 de julio.

El parlamentario explicó además que "si esta desobediencia provoca el despliegue operativo de búsqueda y rescate, los sancionados deben reembolsar todos los costos, todos los gastos a la administración del Estado que fueron originados por su negligencia".

Desde RN aclararon que no se busca castigar a quienes circunstancialmente sufran accidentes o requieran ayuda en actividades recreativas, sino solo a quienes a propósito desobedezcan una orden de evacuación.

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Según el partido, a nivel mundial ya existen legislaciones similares, las que sancionan monetariamente la desobediencia a las órdenes impartidas por la autoridad durante emergencias.

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