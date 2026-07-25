Proponen sancionar a quienes ignoren órdenes de evacuación tras polémico caso de "El Chino": ¿De cuánto serán las multas?

25 jul. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del polémico rescate de tres personas en el Cajón del Maipo, parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresaron un proyecto de ley para sancionar a las personas que ignoren las órdenes de evacuación sin tener una razón de peso.

El rescate de Manuel "El Chino" Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal tuvo desplegado durante varios días un equipo de emergencias en la cordillera de la Región Metropolitana, estimándose el costo del rescate en unos $100 millones.

Sanciones para quienes ignoren órdenes de evacuación

El diputado Mauro González explicó a Radio Bio-Bio que la iniciativa busca que "el que, a sabiendas y sin causa justificada, no obedece una orden de la autoridad para evacuar, o la prohibición de ingreso, o la permanencia en una zona determinada, debe ser sancionado con presidio menor o una multa entre 11 y 50 UTM".

Es decir, la suma de las multas monetarias podría ser de entre $788.139 a $3.582.450, al cambio de este sábado 25 de julio.

El parlamentario explicó además que "si esta desobediencia provoca el despliegue operativo de búsqueda y rescate, los sancionados deben reembolsar todos los costos, todos los gastos a la administración del Estado que fueron originados por su negligencia".

Desde RN aclararon que no se busca castigar a quienes circunstancialmente sufran accidentes o requieran ayuda en actividades recreativas, sino solo a quienes a propósito desobedezcan una orden de evacuación.

Según el partido, a nivel mundial ya existen legislaciones similares, las que sancionan monetariamente la desobediencia a las órdenes impartidas por la autoridad durante emergencias.

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