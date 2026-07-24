Del Mundial a las canchas del fútbol chileno: Colo Colo confirma a Vozinha como su nuevo refuerzo

24 jul. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo confirmó que llegó a un acuerdo con el entorno de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del reciente Mundial, quien se integraría al plantel en los próximos días.

"Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante, llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", señaló Aníbal Mossa, presidente de Blanco y Negro, quien evitó precisar los plazos exactos de la negociación.

Los próximos pasos antes de su presentación

Según explicó, el futbolista viajará a Chile en los próximos días para someterse a los exámenes médicos correspondientes, y posteriormente será presentado en el estadio del club.

El dirigente indicó además que las conversaciones se han llevado directamente con el entorno del jugador, radicado en Portugal, ya que el arquero se encuentra actualmente en Cabo Verde.

Respecto al técnico Fernando Ortiz, el dirigente aseguró que el cuerpo técnico está conforme con la incorporación, aunque precisó que el entrenador aún no ha tenido contacto directo con el jugador.

"No es solamente marketing"

Consultado por la alta exposición mediática del arquero, que según indicó el dirigente se acerca a los 30 millones de seguidores, este descartó que la contratación responda únicamente a fines comerciales.

"Obviamente que no es solamente marketing, obviamente que el marketing tiene lo suyo, pero obviamente que él viene de hacer un muy buen Mundial. Él deportivamente está muy apto, está en condiciones, así que por eso lo traemos", afirmó.

El dirigente agregó que la connotación mundial del jugador también representa un beneficio para la proyección internacional del club.

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