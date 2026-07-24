Temblor en la zona austral de Chile: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes, a las 19:29 horas, un temblor de magnitud 5.6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 265 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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