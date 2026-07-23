Temblor afecta a la zona central del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo y su epicentro
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 03:48 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Quintero, a 30 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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