Temblor afecta a la zona central del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo y su epicentro

23 jul. 2026 - 03:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 03:48 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Quintero, a 30 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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