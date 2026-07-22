Casi 7 mil migrantes habrían salido voluntariamente de Chile: Mayoría correspondería a venezolanos tras terremoto

22 jul. 2026 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 7 mil personas habrían salido voluntariamente de Chile durante lo que va de 2026, según informó este martes el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, durante su exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La autoridad explicó que la mayoría de estos retornos corresponde a ciudadanos venezolanos y atribuyó el aumento registrado en las últimas semanas al terremoto que afectó a Venezuela, lo que llevó al Gobierno a flexibilizar los requisitos para facilitar el regreso de quienes deseaban volver a su país.

El 90% de las salidas correspondería a ciudadanos venezolanos

Durante la sesión, Sauerbaum señaló que el mecanismo de salida voluntaria ha permitido que miles de personas abandonen el país sin necesidad de ejecutar procesos de expulsión.

"Desde enero hasta ahora (julio) han salido voluntariamente, para nosotros es muy valioso eso, casi 7.000 personas", afirmó el director del Sermig.

Asimismo, precisó que el 90% de esos casos corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes optaron por retornar a su país.

Más de 900 venezolanos habrían regresado tras el terremoto

Sauerbaum explicó que, luego del terremoto registrado en Venezuela, el Ejecutivo implementó una flexibilización excepcional de los requisitos para quienes deseaban regresar.

"En 14 días exactamente, salieron 914 personas justamente con esta excepción que nosotros hicimos en la salida voluntaria de venezolanos que querían volver a su país por la situación del terremoto", detalló.

Según indicó, esta medida permitió agilizar el proceso de retorno de cientos de migrantes afectados por la emergencia en su país de origen.

Las declaraciones del director del Servicio Nacional de Migraciones se produjeron durante la discusión del proyecto de ley que busca ampliar los plazos de retención de extranjeros en situación migratoria irregular antes de concretar su expulsión.

En ese contexto, Sauerbaum destacó que el retorno voluntario constituye una herramienta relevante para la gestión migratoria, ya que permite reducir la permanencia irregular mediante un mecanismo distinto a las expulsiones administrativas o judiciales.