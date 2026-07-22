Chilquinta responde a cargos de la SEC y asegura actuará con transparencia

22 jul. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la formulación de cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por las prolongadas interrupciones de suministro durante el reciente sistema frontal, Chilquinta afirmó que colaborará entregando los antecedentes técnicos, mientras mantiene como prioridad restablecer el servicio a los clientes aún afectados en la Región de Valparaíso.

En una declaración pública señalaron que “hemos tomado conocimiento de la formulación de cargos anunciada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Respetamos plenamente las facultades de la autoridad y colaboraremos con la investigación”.

Chilquinta aseguró que entregará todos los antecedentes

Aseguraron que entregarán “todos los antecedentes técnicos y operacionales que permitan acreditar las condiciones extraordinarias en que debimos enfrentar esta emergencia y explicar los tiempos de reposición registrados en los distintos sectores”.

“Este sistema frontal provocó daños simultáneos y de gran magnitud con árboles de gran tamaño sobre las redes, postes quebrados o desestabilizados por la saturación y remoción del terreno, conductores cortados y sectores de difícil acceso”, agrega la declaración.

Y asegura que “en muchos casos, la recuperación exigió despejar el entorno y reconstruir tramos completos de infraestructura antes de poder energizarlos de manera segura”.

“Comprendemos profundamente la molestia y preocupación de las familias que han debido enfrentar interrupciones prolongadas. Por eso, nuestra prioridad sigue siendo recuperar el suministro a cada uno de ellos, manteniendo desplegada una capacidad operativa extraordinaria y reforzando nuestra atención a las personas que han sufrido las consecuencias más severas de esta contingencia”, agregaron.

Y comentaron que “la formulación de cargos da inicio a un procedimiento administrativo en el que Chilquinta podrá presentar sus antecedentes y descargos”.

“Seremos rigurosos y transparentes en ese proceso, sin apartarnos de nuestra responsabilidad principal en este momento: Continuar trabajando con sentido de urgencia, seguridad y compromiso con las familias y comunidades de la Región de Valparaíso”, finalizó la declaración pública.