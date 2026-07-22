Nuevo balance del Gobierno por sistema frontal: Más de 6 mil personas permanecen aisladas

22 jul. 2026 - 22:29 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno entregó este miércoles un nuevo balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que ha afectado a diversas regiones del país.

Tras una reunión de la Mesa Técnica de Senapred, el ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció nuevas medidas para enfrentar la contingencia y actualizar el estado de las zonas más afectadas.

Entre las principales decisiones, el Ejecutivo confirmó la ampliación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, debido a los efectos de la activación de quebradas y los problemas de conectividad registrados tras las intensas lluvias.

Senapred actualiza cifra de víctimas y daños

La directora nacional de Senapred Alicia Cebrián entregó un nuevo balance de las afectaciones provocadas por el sistema frontal.

Hasta este miércoles, el organismo reporta:

13 personas fallecidas.

4 personas desaparecidas por presunta desgracia.

3.532 personas damnificadas, principalmente entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

principalmente entre las regiones de Atacama y La Araucanía. 1.553 personas albergadas, de las cuales 644 se encuentran en la Región de Coquimbo.

6.157 personas aisladas , concentradas entre Atacama y Coquimbo.

, concentradas entre Atacama y Coquimbo. 150 viviendas destruidas.

3.750 viviendas con daño mayor.

23.030 viviendas con daño menor.

3.121 viviendas con daños aún en evaluación.

La directora de Senapred también confirmó que durante la jornada no fue necesario emitir nuevos mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para la población.

Gobierno amplía Estado de Excepción a Tierra Amarilla

Pavez informó que el Presidente de la República resolvió extender el Estado de Excepción que ya regía en la provincia de Huasco a la comuna de Tierra Amarilla, medida que continuará bajo la conducción del jefe de la Defensa Nacional, general Claudio Paredes.

Asimismo, recordó que durante toda esta semana las clases seguirán suspendidas en la Región de Coquimbo, la provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, debido a las condiciones que aún enfrenta la zona.

Sin nuevas lluvias en cinco días y avanza la recuperación de la conectividad

El ministro destacó que los pronósticos indican que no se registrarían nuevas precipitaciones durante los próximos cinco días en las zonas más afectadas, lo que permitirá acelerar las labores de despeje y recuperación de caminos.

En Atacama, informó que todas las comunas de la provincia de Huasco ya recuperaron la conectividad terrestre, incluyendo la conexión entre Vallenar y Huasco, lo que facilitará el abastecimiento de insumos básicos.

Persisten problemas con el agua potable en Atacama y Coquimbo

Pese a los avances en conectividad, las autoridades reconocieron que aún existen dificultades en el suministro de agua potable. En la provincia de Huasco se mantienen cortes de agua, por lo que se dispusieron 14 estanques para abastecer a la población mientras continúan los trabajos de reposición.

En la Región de Coquimbo, Andacollo permanece sin suministro de agua potable y se instalaron ocho estanques para enfrentar la emergencia.

En tanto, entre La Serena y Coquimbo se busca ampliar gradualmente la red de abastecimiento hasta alcanzar 200 puntos de distribución, mientras que para este jueves se espera contar con 50 camiones aljibe operando en la conurbación.

Respecto de Ovalle, las autoridades informaron que desde este jueves cerca del 50% de la ciudad contará con agua no potable para fines sanitarios, porcentaje que esperan elevar al 100% durante la jornada siguiente.

Más de 30 mil clientes siguen sin electricidad

En materia de suministro eléctrico, Pavez informó que en la Región de Valparaíso permanecen 9.549 clientes sin energía, de los cuales más de 2 mil llevan más de 72 horas sin servicio.

En la Región de Coquimbo, en tanto, continúan 21.450 clientes sin electricidad, mientras que 7.174 personas permanecen sin suministro desde hace más de tres días. La autoridad aseguró que las empresas y equipos de emergencia continúan desplegados en terreno para avanzar en la reposición del servicio y la recuperación de la conectividad.

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