Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

21 jul. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este martes, a las 21:48 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 30 km al noroeste de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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