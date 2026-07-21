Sistema frontal: Estas son todas las comunas que no tendrán clases el miércoles 22 de julio
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Debido a las afectaciones del sistema frontal, noche de este martes, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), anunció la suspensión de clases para el día miércoles 22 de julio en algunas comunas del país.
En el reporte diario del Senapred, Alvarado anunció la suspensión de actividades escolares en la comuna de Tierra Amarilla y la provincia de Huasco, en la región de Atacama; la totalidad de la región de Coquimbo; la parte continental de la región de Valparaíso y tres comunas de la Región Metropolitana.
La medida solo rige para la jornada del miércoles 22 de julio, por lo que nuevas ampliaciones de la suspensión serán anunciadas oportunamente por la autoridad.Ir a la siguiente nota
Revisa las comunas que no tendrán clases este miércoles
Región Metropolitana
- Melipilla.
- Tiltil.
- San José de Maipo.
Región de Atacama
- Tierra Amarilla.
- Alto del Carmen.
- Freirina.
- Huasco.
- Vallenar.
Región de Coquimbo
- Andacollo.
- Coquimbo.
- La Higuera.
- La Serena.
- Paihuano.
- Vicuña.
- Combarbalá.
- Monte Patria.
- Ovalle.
- Punitaqui.
- Río Hurtado.
- Canela.
- Illapel.
- Los Vilos.
- Salamanca.
Región de Valparaíso
- Calle Larga.
- Los Andes.
- Rinconada.
- San Esteban.
- Cabildo.
- La Ligua.
- Papudo.
- Petorca.
- Zapallar.
- Hijuelas.
- La Calera.
- La Cruz.
- Nogales.
- Quillota.
- Algarrobo.
- Cartagena.
- El Quisco.
- El Tabo.
- San Antonio.
- Santo Domingo.
- Catemu.
- Llay-Llay.
- Panquehue.
- Putaendo.
- San Felipe.
- Santa María.
- Casablanca.
- Concón.
- Puchuncaví.
- Quintero.
- Valparaíso.
- Viña del Mar.
- Limache.
- Olmué.
- Quilpué.
- Villa Alemana.
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