21 jul. 2026 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a las afectaciones del sistema frontal, noche de este martes, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), anunció la suspensión de clases para el día miércoles 22 de julio en algunas comunas del país.

En el reporte diario del Senapred, Alvarado anunció la suspensión de actividades escolares en la comuna de Tierra Amarilla y la provincia de Huasco, en la región de Atacama; la totalidad de la región de Coquimbo; la parte continental de la región de Valparaíso y tres comunas de la Región Metropolitana.

La medida solo rige para la jornada del miércoles 22 de julio, por lo que nuevas ampliaciones de la suspensión serán anunciadas oportunamente por la autoridad.

Revisa las comunas que no tendrán clases este miércoles

Región Metropolitana

Melipilla.

Tiltil.

San José de Maipo.

Región de Atacama

Tierra Amarilla.

Alto del Carmen.

Freirina.

Huasco.

Vallenar.

Región de Coquimbo

Andacollo.

Coquimbo.

La Higuera.

La Serena.

Paihuano.

Vicuña.

Combarbalá.

Monte Patria.

Ovalle.

Punitaqui.

Río Hurtado.

Canela.

Illapel.

Los Vilos.

Salamanca.

Región de Valparaíso

Calle Larga.

Los Andes.

Rinconada.

San Esteban.

Cabildo.

La Ligua.

Papudo.

Petorca.

Zapallar.

Hijuelas.

La Calera.

La Cruz.

Nogales.

Quillota.

Algarrobo.

Cartagena.

El Quisco.

El Tabo.

San Antonio.

Santo Domingo.

Catemu.

Llay-Llay.

Panquehue.

Putaendo.

San Felipe.

Santa María.

Casablanca.

Concón.

Puchuncaví.

Quintero.

Valparaíso.

Viña del Mar.

Limache.

Olmué.

Quilpué.

Villa Alemana.

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