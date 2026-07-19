Suspenden clases en 24 colegios de la región del Biobío por sistema frontal: Revisa cuáles son
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa informó la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en 24 establecimientos educacionales de la región del Biobío, debido a las labores de mantención que se realizarán tras el paso del sistema frontal.
La medida afectará a recintos públicos ubicados en las comunas de Coronel, Lota y San Pedro de la Paz, mientras se desarrollan trabajos para garantizar condiciones seguras para el retorno de las comunidades educativas.
¿Qué colegios suspendieron las clases?
El SLEP Andalién Costa detalló que la suspensión de actividades presenciales considera los siguientes establecimientos:
Coronel
- Liceo Juan José Latorre (Isla Santa María)
- Liceo Antonio Salamanca
- Liceo Rosita Renard
- Escuela Rosa Medel
- Escuela Rosa Yáñez
- Escuela Playas Negras
- Escuela Ramón Freire
- Escuela Jorge Rojas
- Escuela Víctor Domingo Silva
- Escuela Remigio Castro
- Escuela Adelaida Migules
- Escuela Vista Hermosa
Lota
- Liceo Carlos Cousiño de Lota
- Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos
- CEIA Lota
- Sala Cuna Cielo Azul
San Pedro de la Paz
- Escuela Sargento Candelaria
- Escuela Boca Biobío Sur
- Liceo Michaihue
- Jardín Infantil Michaihue Alto
- Jardín Infantil Villa Galvarino
- Jardín Infantil Boca Biobío
- Jardín Infantil Villa Los Escritores
- Jardín Infantil Lomitas
¿Por qué se suspendieron las clases?
A través de un comunicado, el SLEP Andalién Costa explicó que la decisión se adoptó "producto de las labores de mantención tras el frente de mal tiempo", las que se realizarán durante la jornada del lunes en los establecimientos afectados.
El organismo agradeció además "la comprensión de las familias y equipos educativos", mientras se ejecutan los trabajos para que los recintos puedan retomar sus actividades en condiciones adecuadas.
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