Suspenden clases en 24 colegios de la región del Biobío por sistema frontal: Revisa cuáles son

19 jul. 2026 - 20:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa informó la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en 24 establecimientos educacionales de la región del Biobío, debido a las labores de mantención que se realizarán tras el paso del sistema frontal.

La medida afectará a recintos públicos ubicados en las comunas de Coronel, Lota y San Pedro de la Paz, mientras se desarrollan trabajos para garantizar condiciones seguras para el retorno de las comunidades educativas.

¿Qué colegios suspendieron las clases?

El SLEP Andalién Costa detalló que la suspensión de actividades presenciales considera los siguientes establecimientos:

Coronel

Liceo Juan José Latorre (Isla Santa María)

Liceo Antonio Salamanca

Liceo Rosita Renard

Escuela Rosa Medel

Escuela Rosa Yáñez

Escuela Playas Negras

Escuela Ramón Freire

Escuela Jorge Rojas

Escuela Víctor Domingo Silva

Escuela Remigio Castro

Escuela Adelaida Migules

Escuela Vista Hermosa

Lota

Liceo Carlos Cousiño de Lota

Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos

CEIA Lota

Sala Cuna Cielo Azul

San Pedro de la Paz

Escuela Sargento Candelaria

Escuela Boca Biobío Sur

Liceo Michaihue

Jardín Infantil Michaihue Alto

Jardín Infantil Villa Galvarino

Jardín Infantil Boca Biobío

Jardín Infantil Villa Los Escritores

Jardín Infantil Lomitas

¿Por qué se suspendieron las clases?

A través de un comunicado, el SLEP Andalién Costa explicó que la decisión se adoptó "producto de las labores de mantención tras el frente de mal tiempo", las que se realizarán durante la jornada del lunes en los establecimientos afectados.

El organismo agradeció además "la comprensión de las familias y equipos educativos", mientras se ejecutan los trabajos para que los recintos puedan retomar sus actividades en condiciones adecuadas.

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