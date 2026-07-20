Imágenes muestran cabaña a punto de caer a una quebrada: Otra casa ya cayó y fue arrastrada por el agua

20 jul. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

La región de Coquimbo es una de las más afectadas por las intensas precipitaciones que ha dejado el sistema frontal, debido a que muchas de sus localidades no están acostumbradas a recibir grandes cantidades de lluvia.

Una de las zonas afectadas es la comuna de Vicuña, donde el enviado especial, Pablo Cuéllar, relató que en el sector de El Arrayán una vivienda de camping fue arrastrada por la quebrada, mientras que otra está a punto de caer.

"En los 25 años era una quebrada seca"

Alex Rocco, dueño del camping afectado, conversó con Meganoticias y explicó que "había dos cabañas. Hay una que ya cayó al flujo del agua (...). La segunda está al borde de precipitarse. La gente que está en su interior ha salido".

"Estamos bastante complicados. Anoche en la madrugada se desbordó todo este borde, arrasó con la cabaña. Se inundó por la parte posterior y tuvimos que rescatar a algunos vecinos", explicó el emprendedor.

Sobre la situación que se vive en el sector, Alex contó: "Esto es inédito. Yo soy oriundo del norte y llevo 25 años acá, y en los 25 años era una quebrada seca, en esta quebrada no transita agua. Todo el flujo que se ve de agua es por las precipitaciones que ha habido ahora".

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