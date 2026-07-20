Colegio queda inundado por sistema frontal en La Serena: El agua sobrepasó el metro de altura

20 jul. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una crítica situación de emergencia se vive en la región de Coquimbo tras las intensas lluvias que derivaron en el desborde de cauces de agua y anegamientos masivos en distintos puntos urbanos y rurales. Uno de los sectores más golpeados es el de Cuatro Esquinas con la Ruta 5.

Un colegio bajo más de un metro de agua

En la Parcela 14 de Vega Sur, el Colegio Adventista de La Serena sufrió un anegamiento total en sus dependencias. El establecimiento —que alberga una matrícula diversa desde prekínder hasta 4º medio— mantiene la totalidad de sus patios y salas invadidos por el agua, que alcanza en las zonas más profundas niveles que superan el metro de altura.

Según indicaron los voluntarios, el agua cubrió por completo el equipamiento del recinto, como las mesas de pimpón del patio.

La situación plantea además un complejo problema sanitario, dado que las aguas lluvias se han mezclado con aguas servidas y desbordes de acequias. Por ello, se trabaja en la evaluación de daños para articular la ayuda humanitaria y colaborar en la posterior rehabilitación educacional y de infraestructura.

Desborde de canales

La inundación en este sector responde principalmente al colapso de dos canales que bordean el recinto escolar.

El origen del problema se remonta a la activación de la quebrada El Arrayán, en la ruta hacia Vicuña, la cual alimenta directamente al canal Bellavista.

Al incrementarse el caudal por la activación de las quebradas precordilleranas, la capacidad de evacuación del canal Bellavista colapsó, provocando desbordes en cadena que descendieron hasta la parte baja de la ciudad e incluso hasta las cercanías de la avenida del Mar.

Todo sobre Sistema frontal