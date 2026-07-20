Tragedia en El Bosque: Madre, sus tres hijos y un familiar que intentó rescatarlos mueren en incendio

20 jul. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco personas fallecieron, entre ellas dos menores de edad, tras un voraz incendio registrado la madrugada de este lunes en un grupo de viviendas en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, los cuerpos fueron encontrados durante las labores de remoción de escombros.

Las causas del siniestro, ocurrido al interior del Pasaje 38 y Pasaje 14, por ahora se desconocen. El fuego habría iniciado en una casa y se habría propagado a otras tres.

Gobierno se comprometió a "esclarecer circunstancias de lo ocurrido"

Los fallecidos corresponden a una madre, junto a sus tres hijos de 4, 11 y 18 años; además de su cuñado, quien intentó ayudarlos del fuego.

La autoridad indicó que, desde que se conoció la emergencia, "nos constituimos de forma permanente en coordinación con Carabineros de Chile, Bomberos, Ministerio Público".

Los equipos de respuesta trabajaron en "apoyar el desarrollo de las diligencias y brindar todas las condiciones necesarias para la investigación de este lamentable hecho".

"Queremos expresar como Gobierno nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas de este momento de profundo dolor", agregó Barrientos.

El seremi manifestó que como Estado se comprometen a "acompañar el proceso, esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y continuar fortaleciendo las acciones para proteger la vida y seguridad de las personas".

"Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar el trabajo en equipo de emergencia e informarse por los canales oficiales mientras avanzan las diligencias de investigación", concluyó la autoridad.

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