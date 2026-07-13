Incendio afecta local comercial en el centro de Santiago: Hay evacuación de edificios cercanos

13 jul. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afecta durante la tarde de este lunes a una empresa de caucho y sus derivados ubicada en Zenteno con calle Santiago, en la comuna de Santiago, emergencia que mantiene desplegado al Cuerpo de Bomberos de Santiago y equipos de apoyo de distintas comunas de la Región Metropolitana.

El siniestro generó una Tercera Alarma de Incendio y mantiene evacuado un edificio contiguo desde el sexto piso hacia arriba debido a la gran cantidad de humo que ha ingresado al sector.

Bomberos combate las llamas con 28 vehículos de emergencia

Bomberos trabaja con 28 vehículos, entre carros bomba, escalas telescópicas, vehículos de comando, unidades de apoyo y ambulancias, para intentar controlar la emergencia.

El trabajo se ha concentrado en evitar que el fuego se propague a estructuras cercanas, especialmente luego de que parte de la estructura y del techo de la empresa afectada comenzara a caer sobre inmuebles aledaños.

Los voluntarios han utilizado las terrazas y balcones del edificio cercano para combatir las llamas desde las alturas, mientras una escalera telescópica permite atacar el fuego desde otro punto.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas producto del incendio.

Edificios cercanos fueron evacuados por la emergencia

Según el reporte desde el lugar, el incendio continúa sin estar controlado y el humo negro permanece visible en el sector. Bomberos ha señalado que una de las dificultades para el combate de las llamas ha sido el abastecimiento de agua y el acceso al punto donde se concentra la emergencia.

Carabineros mantiene cortes de tránsito en el perímetro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar el acercamiento de personas.

Desde Transporte Informa indicaron que el tránsito se encuentra restringido en Zenteno con calle Santiago debido al procedimiento de Bomberos, recomendando utilizar vías alternativas alejadas del sector.

Las causas del incendio todavía no han sido informadas y serán parte de la investigación correspondiente.

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