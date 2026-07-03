Incendio de grandes proporciones en Estación Central: Se percibe visible columna de humo

03 jul. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia estructural derivada de incendio se registra durante la tarde de este viernes en pleno centro de Santiago, luego de que se declarara una segunda alarma en la intersección de las calles Abate Molina con la Alameda.

El siniestro afecta, según información preliminar, a las dependencias de un local comercial de la zona.

Debido a la magnitud del fuego y al peligro inminente de propagación hacia estructuras vecinas, se registra un operativo que incluye a 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago que se encuentran trabajando en el lugar.

El hecho ocurre en plena hora punta, por lo que se recomienda a transeúntes y conductores preferir vías alternativas mientras los equipos de rescate continúan desplegados en el lugar.

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