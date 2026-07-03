Taylor Swift y Travis Kelce se casarán este viernes en el Madison Square Garden

03 jul. 2026 - 17:34 hrs.

Tras días de especulaciones, se confirmó que la artista Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce celebrarán su matrimonio este viernes en el Madison Square Garden, en Nueva York.

La policía reforzó la seguridad en los alrededores del recinto y aseguró estar preparada ante la posible llegada de grandes multitudes que intenten acercarse al lugar. Además, se especula que la ceremonia contará con más de 1.000 invitados y con presentaciones musicales de Stevie Nicks y Tim McGraw.

El hermetismo con el que se ha manejado el evento ha dejado numerosos detalles sin confirmar, lo que ha alimentado las especulaciones de la prensa y de los seguidores de la pareja. Sin embargo, un permiso municipal obtenido por la agencia AP revela que la celebración está programada para comenzar este viernes a las 17:00 horas de Chile y podría extenderse hasta las 04:00 de la madrugada.

La pareja anunció su compromiso el 26 de agosto de 2025, sorprendiendo a millones de fanáticos en todo el mundo. La noticia fue compartida a través de las redes sociales de ambos, donde publicaron una serie de fotografías en un jardín repleto de flores.

Junto a las imágenes escribieron: "Your English teacher and your gym teacher are getting married ?", frase que en español significa: "Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar".

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