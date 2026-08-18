Cambio de hora: Estas son las regiones donde no se modifica el horario

18 ag. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La llegada de una nueva temporada en Chile implica un cambio de hora, que modifica el huso horario en la mayoría del territorio nacional.

El próximo ajuste de relojes para pasar al horario de verano tendrá lugar el sábado 5 de septiembre.

En la medianoche de ese día, los relojes se deberán adelantar una hora, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

¿Dónde no se modifica el horario?

A pesar de que en la mayoría del territorio chileno se aplica la modificación horaria, hay dos regiones que se mantienen con el huso estándar. Se trata de la Región de Aysén y Región de Magallanes, donde no se debe cambiar la hora.

En el resto de las áreas, el cambio de huso horario es obligatorio.

Condiciones adicionales

En Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, también rige el cambio de relojes, pero hay que considerar un aspecto adicional.

En estos territorios, el ajuste horario se debe hacer a las 22:00 horas de ese sábado 5 de septiembre, adelantando una hora los relojes, para pasar a las 23:00 horas del mismo día.

Además, se puede consultar el sitio Hora Oficial de la Armada de Chile, que muestra la hora y fecha exactas para cada zona del territorio nacional.

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