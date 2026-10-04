Bono de $30.000 por hijo: En este tramo del Registro Social de Hogares debes estar para recibirlo

04 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Un bono de $30.000 por cada hijo o hija será entregado a las familias que cumplan con los requisitos establecidos para este beneficio.

El aporte se entrega por una sola vez y de manera automática, por lo que las personas que cumplan las condiciones no deben realizar una postulación para recibirlo.

El pago considera a distintos grupos de niños, niñas y sus familias, incluyendo casos en que el menor se encuentre bajo cuidado alternativo. Además, existen situaciones en que el beneficio se entrega sin considerar el porcentaje de vulnerabilidad del hogar.

¿Quiénes cumplen los requisitos?

En el caso general, el beneficio está dirigido a niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años y que se encuentren dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

También se considera a las madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 pertenecieran al 80% de menores ingresos de acuerdo con el RSH. Para este grupo, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

Otro grupo corresponde a niños y niñas de hasta 13 años que se encuentren bajo cuidado alternativo familiar, ya sea en familias de acogida, familia extensa o con adultos de confianza. En estos casos, la persona beneficiaria será quien tenga su cuidado legal al 1 de junio de 2026 y no se exigirá un porcentaje de vulnerabilidad.

¿Quién recibirá el dinero?

El pago se realizará automáticamente, priorizando a quienes actualmente reciben el Subsidio Familiar (SUF), a beneficiarios de la Asignación Familiar o Asignación Maternal, a quienes tengan derecho al subsidio de discapacidad establecido en el artículo 35 de la Ley N° 20.255 y a las personas que reciban transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

Si el niño o niña no recibe alguno de los beneficios mencionados anteriormente, el pago será para el jefe o jefa de hogar.

¿Cómo se cobrará el bono?

Quienes tengan un hijo o hija con una prestación familiar vigente recibirán el pago automáticamente. En el caso de los niños y niñas que no sean causantes de estos beneficios, pero que cumplan los requisitos, el dinero será depositado en la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar.

Si el jefe o jefa de hogar no tiene CuentaRUT, podrá cobrar el beneficio directamente en una sucursal de BancoEstado.

El bono tiene un plazo de nueve meses para ser cobrado, contados desde la fecha en que se concedió el beneficio.

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