¿Eres madre y tienes 65 años o más? Revisa si cumples los requisitos para solicitar el Bono por Hijo

02 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Si eres mujer de 65 años o más, puedes solicitar el Bono por Hijo por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado, siempre que cumplas con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Una de las primeras cosas que debes revisar es tu situación previsional, ya que existen distintas condiciones para poder solicitar esta bonificación.

Revisa si cumples uno de los requisitos

Puedes solicitar el Bono por Hijo si eres madre y te encuentras en alguna de las siguientes situaciones:

Estás afiliada a una AFP y obtuviste tu pensión a partir del 1 de julio de 2009: si además recibes un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), el monto de este beneficio podría verse afectado, ya que el Bono por Hijo incrementa el monto de la pensión de vejez e incide en el cálculo del APSV. Eres titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU): si pierdes la PGU, podrás continuar cobrando mensualmente el Bono por Hijo. Si el monto es bajo debido a que se calcula como una renta vitalicia, puedes dirigirte a una sucursal ChileAtiende y solicitar que el bono se ajuste a un valor de 3 UF hasta que se agoten los fondos correspondientes. No estás afiliada a un régimen previsional, recibes una PGU y una Pensión de Sobrevivencia: esta debe haber sido otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS) a partir del 1 de julio de 2009.

En este último caso, si recibes una Pensión de Sobrevivencia, pero no cuentas con una PGU, puedes solicitar el Bono por Hijo afiliándote a una AFP. Esta afiliación genera la pérdida de la Asignación por Muerte si falleces, pero no de la cuota mortuoria que pueda corresponder a la AFP.

Si pierdes la Pensión de Sobrevivencia o la PGU, podrás continuar cobrando mensualmente el Bono por Hijo. También puedes dirigirte a una sucursal ChileAtiende y solicitar que la bonificación se ajuste a 3 UF hasta que se agoten los fondos correspondientes.

¿Qué otros requisitos debes cumplir?

Además de encontrarte en alguna de las situaciones anteriores, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años de edad o más .

. Residir en territorio chileno durante un período de 20 años, continuos o discontinuos , contados desde que cumpliste 20 años.

, contados desde que cumpliste 20 años. Haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Si fuiste exiliada y estás registrada en la Oficina de Retorno y Oficina Diplomática, el período que viviste en el extranjero será considerado como residido en Chile.

¿Cómo solicitar el Bono por Hijo?

Puedes consultar con tu RUN y fecha de nacimiento si cumples con los requisitos para solicitar el beneficio (en este enlace).

Si deseas acceder inmediatamente, debes ingresar con tu ClaveÚnica y seguir los pasos indicados por la plataforma.

También puedes solicitarlo con tu cédula de identidad a través de las siguientes alternativas: