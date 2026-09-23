Bono de $30 mil por hijo: Estos son los grupos que tendrán prioridad para recibir el beneficio

23 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Un bono de $30.000 por cada hijo o hija será entregado una sola vez a las familias que cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio será pagado automáticamente, por lo que no será necesario postular.

El aporte está dirigido principalmente a hogares que se encuentren hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y tengan niños o niñas de hasta 13 años. El pago estará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

La entrega tendrá un orden de prioridad según las prestaciones que ya recibe la familia.

¿Quiénes recibirán el bono con prioridad?

El pago automático comenzará por las personas que actualmente reciben alguno de estos beneficios:

Subsidio Familiar (SUF).

Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Subsidio para personas con discapacidad menores de 18 años, pertenecientes al 60% más vulnerable del RSH.

Transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

Jefe o jefa de hogar, cuando el niño o niña no sea causante de las prestaciones anteriores.

De esta manera, quienes tengan un hijo o hija asociado a una prestación familiar vigente recibirán el bono automáticamente, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

¿Qué niños y familias pueden acceder?

El beneficio contempla a los niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años y pertenezcan al 80% más vulnerable según el RSH.

También podrán acceder las madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 estén dentro del 80% de menores ingresos del RSH. Para este grupo, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

Existe una condición especial para los niños y niñas de hasta 13 años que estén bajo cuidado alternativo familiar, ya sea en familias de acogida, con familiares extensos o adultos de confianza. En estos casos no se exigirá pertenecer a un determinado porcentaje de vulnerabilidad. El pago corresponderá a quien tenga legalmente el cuidado del niño o niña al 1 de junio de 2026.

¿Cómo se pagará?

Cuando el niño o niña no sea causante de alguna de las prestaciones mencionadas, el bono será depositado en la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar.

Si no tiene una Cuenta RUT, podrá cobrarlo presencialmente en una sucursal de BancoEstado.

El beneficio tendrá un plazo de nueve meses para ser cobrado, contado desde la fecha en que fue concedido.

Además, los $30.000 no constituyen remuneración ni renta, por lo que no están sujetos a impuestos, cotizaciones ni descuentos.

¿Cómo saber si corresponde?

Para consultar si se tiene derecho al bono, se debe ingresar a ESTE LINK con RUN y Clave Única al sitio de consulta del Bono de $30 mil por hijo.

Si el sistema indica que no corresponde el beneficio y la persona considera que cumple los requisitos, podrá presentar un reclamo en la misma plataforma. El plazo será de 15 meses desde la publicación de la ley, el 4 de septiembre de 2026.

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