Senadores piden regular apuestas online tras caída del Imacec: "Que también genere recaudación"

23 sept. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

La caída de 1,5% del Imacec registrada en julio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de buscar nuevas fuentes de actividad y recaudación fiscal. En ese contexto, los senadores Gastón Saavedra y Ricardo Celis emplazaron al Gobierno a presentar la propuesta comprometida para regular las plataformas de apuestas online.

Los parlamentarios, integrantes de la Comisión de Economía del Senado, cuestionaron que el Ejecutivo aún no haya presentado ante la instancia una iniciativa concreta, pese a que la regulación de este mercado ha sido discutida durante los últimos meses.

El llamado se produce además después del reciente bloqueo de nuevos sitios de apuestas ilegales. Para los senadores, esta medida administrativa debe complementarse con una regulación integral que permita establecer reglas para la actividad, fortalecer la fiscalización, aplicar impuestos y abordar los riesgos asociados a la ludopatía.

"No basta con bloquear plataformas"

El presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, sostuvo que el escenario económico hace necesario avanzar en medidas que permitan generar nuevos ingresos para el Estado.

“No basta con bloquear plataformas; necesitamos una regulación que permita ordenar este mercado, fiscalizarlo y que también genere recaudación para el Estado. El Gobierno comprometió una propuesta y seguimos esperando que llegue al Congreso”, sostuvo.

La Comisión de Economía ya ha abordado los alcances del bloqueo de estas plataformas y su situación tributaria. En una sesión del 8 de septiembre, la instancia analizó precisamente la relación entre las medidas de bloqueo y la recaudación del IVA, además del escenario regulatorio de la actividad.

Por su parte, el senador Ricardo Celis cuestionó que el Ejecutivo todavía no haya enviado la propuesta que, según señaló, fue comprometida durante la discusión de la denominada “Megareforma”.

“Le he consultado al ministro en qué está la propuesta que hizo en Megarreforma, de aumentar la recaudación fiscal, por lo que tiene que ver con apuestas online. Todavía a esta misma comisión no nos ha llegado una propuesta, ni la posición del gobierno en esta materia”, indicó.

La discusión legislativa contempla aspectos como las licencias para los operadores, un régimen tributario específico, mecanismos de protección al consumidor y medidas destinadas a prevenir la ludopatía.

El Senado también ha informado que existe una mesa técnica con el Ejecutivo para avanzar en un texto acordado.