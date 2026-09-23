Crimen en San Bernardo: Hombre fue encontrado muerto dentro de una vivienda y PDI investiga homicidio

23 sept. 2026 - 02:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 36 años, de nacionalidad ecuatoriana, fue encontrado muerto al interior de una vivienda ubicada en calle Alonso Donoso, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, durante la noche de este martes 22 de septiembre.

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, cerca de las 22:10 horas personal policial llegó hasta el inmueble, tras recibir un comunicado a través del teléfono del cuadrante por un procedimiento relacionado con el hallazgo de un cadáver.

En el lugar, los funcionarios encontraron tendido en el piso a un hombre identificado con las iniciales C.D.R.T., quien se encontraba fallecido. Según la inspección preliminar, presentaba lesiones visibles aparentemente atribuibles a la acción de un arma blanca en la zona de la espalda, además de sangre en el inmueble.

Residente lo encontró con lesiones visibles en su espalda

El hallazgo se produjo luego de que un denunciante de nacionalidad ecuatoriana regresara durante la jornada al domicilio y constatara que la puerta de acceso no podía abrirse. Al observar por una ventana del living, advirtió la presencia de un hombre tendido en el suelo, inmóvil y con lesiones visibles en su espalda.

A raíz de la situación, detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana concurrieron al domicilio por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente, junto a personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina y Criminalística.

La subcomisario Marcela Donaire, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, confirmó que se trata de una investigación por homicidio y explicó que los equipos policiales todavía se encontraban realizando diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

“Actualmente, se están realizando diversas diligencias para establecer la criminodinámica de los hechos, posibles testigos, así como cámaras de vigilancia alrededor del sector que pudiesen esclarecer el hecho investigado”, señaló.

“Corresponde a un homicidio”

Respecto de la data de muerte, la detective indicó que aún no podía ser establecida, debido a que el Departamento de Medicina y Criminalística continuaba con el examen externo del cuerpo. Asimismo, señaló que todavía no existían antecedentes concretos respecto del arma utilizada.

“Corresponde a un homicidio”, confirmó la funcionaria.

La PDI también precisó que las diligencias audiovisuales e indagatorias en el entorno del domicilio se realizarían posteriormente, una vez concluidos los procedimientos asociados al examen del cadáver.