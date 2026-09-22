Menor fue apuñalada mientras intentaba defender a su hermano en Plaza Yungay: Atacantes huyeron

22 sept. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, una joven de 15 años fue agredida en la Plaza Yungay, en la comuna de Santiago, cuando intentaba defender a su hermano.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 17:20 horas, cuando los hermanos se encontraban en la plaza. En ese momento, el joven fue abordado por seis personas, cuatro hombres y dos mujeres.

Estos individuos bajaron de un auto para agredir al joven, por lo que su hermana intervino para defenderlo, y fue ahí cuando resultó agredida.

Adolescente fue agredida tras defender a su hermano

Una de las mujeres la apuñaló con un objeto cortopunzante en el hombro, y luego huyeron en el mismo auto en que llegaron.

La adolescente fue atendida por personal del SAMU y llevada hasta el Hospital San Juan de Dios, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Las autoridades esperan instrucciones del Ministerio Público, mientras los agresores no han sido encontrados.

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