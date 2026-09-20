Menor de 9 años fallece tras caer desde edificio en Barrio Franklin: Malla de protección estaba rota

20 sept. 2026 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un menor de 9 años falleció durante la tarde de este domingo luego de caer desde un edificio ubicado en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, los padres del niño se encontraban al interior del departamento cuando escucharon gritos provenientes desde el exterior y se percataron de lo ocurrido.

En el lugar, además, se pudo observar que una de las mallas de protección del edificio se encontraba rota. Sin embargo, las circunstancias en que ocurrió la caída aún están siendo investigadas.

Hasta el lugar llegaron equipos de Bomberos y personal del SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación y posteriormente trasladaron al menor hasta el Hospital San Borja.

“Los médicos hicieron todo lo posible por intentar resguardar su vida, no lográndolo, falleciendo en el lugar”, explicó el capitán José Espinoza, de la 2.ª Comisaría de Santiago.

El oficial señaló que la familia del menor es de nacionalidad dominicana y que se encuentra con situación regular en el país.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.