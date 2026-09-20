Team Chile hace historia y gana todos los oros de la natación artística en los Juegos Suramericanos

20 sept. 2026 - 20:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Team Chile cerró una actuación perfecta en la natación artística de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de quedarse con las tres medallas de oro disponibles en la disciplina.

El primer triunfo llegó en el dueto femenino, donde las hermanas Trinidad y Soledad García se quedaron con el primer lugar. Más tarde, Nicolás Campos y Theodora Garrido hicieron lo propio en el dueto mixto y sumaron el segundo oro para la delegación nacional.

La tercera presea dorada llegó este domingo en la prueba de equipos mixtos. El conjunto chileno consiguió un puntaje de 197.1898 y superó a Colombia y Brasil, que completaron el podio.

El equipo estuvo integrado por Nicolás Campos, Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloé Plaut, Adriana Cerda y Macarena Vial.

Con estos resultados, Chile consiguió quedarse con todas las pruebas de natación artística disputadas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró un fin de semana con tres oros para la disciplina.

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