Campeón de América despide a su fallecida madre: "Si llegué a ser futbolista profesional fue en gran parte gracias a ti"

20 sept. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Edson Puch, campeón con la Selección Chilena de Copa América Centenario, dio a conocer una triste noticia: Su madre falleció en las últimas horas.

El delantero, emblema de Iquique, escribió un texto en redes sociales para enviar un mensaje a su familiar, acompañado de una serie de fotos de ella y ambos juntos.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo que recibió en instantes de tanto dolor para él y su familia.

¿Qué dijo Puch?

“Cómo me gustaría volver el tiempo atrás, aunque fuera solo por un momento. Volver a tenerte frente a mí, abrazarte y decirte tantas cosas que quizás en su momento no supe decir”, comenzó.

Añadió que “si llegué a ser futbolista profesional fue en gran parte gracias a ti. Fuiste el pilar fundamental de mi carrera. Pero no era solamente mi sueño, también era el tuyo. Tú soñabas con verme futbolista, creíste en mí incluso antes de que yo entendiera hasta dónde podía llegar. Hiciste sacrificios y me acompañaste, estuviste detrás de cada paso que fui dando. Lo conseguimos, cumplimos nuestro sueño. Después de tantos años, miro hacia atrás y entiendo mucho más todo lo que hiciste por mí”.

En su texto continuó expresando que “quisiera volver el tiempo atrás para contarte todo lo que siento ahora... Ya no puedo volver atrás, pero sí puedo mirar mi historia y sentir orgullo de saber que ese sueño que alguna vez tuvimos juntos se hizo realidad. Descansa en paz MAMÁ”.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que recibió con sus seres queridos en un momento de tan profundo dolor.

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