"Un nuevo capítulo comienza": Darío Osorio es oficializado como refuerzo del Crystal Palace

01 sept. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

Es oficial. Darío Osorio es nuevo jugador del Crystal Palace y cumplirá uno de los grandes objetivos de su carrera al dar el salto a la Premier League de Inglaterra.

El volante chileno fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del conjunto londinense, que confirmó su llegada desde el FC Midtjylland de Dinamarca en calidad de préstamo por una temporada, con obligación de compra.

"Un nuevo capítulo comienza"

El anuncio se produjo sobre el cierre del mercado de fichajes europeo. El propio Crystal Palace publicó un video en sus redes sociales, donde Osorio apareció con la camiseta del club y entregó sus primeras palabras como nuevo jugador de las "Águilas".

"Un nuevo capítulo comienza. De Chile a South London. Una nueva camiseta, un nuevo desafío, un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. ¡Vamos Águilas!", expresó el extremo nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Crystal Palace Football Club (@cpfc)

¿Cuánto pagará el Crystal Palace por Darío Osorio?

De acuerdo con trascendidos de la prensa inglesa, el conjunto londinense pagará 2 millones de euros por el préstamo del chileno.

La cesión, además, contempla una obligación de compra de 26 millones de euros, a los que podrían sumarse otros 4 millones en variables.

De concretarse todos los pagos contemplados en el acuerdo, la operación podría superar los 30 millones de euros, dinero que también llegaría en parte a Universidad de Chile, club que aún posee el 10% del pase del chileno, más la plata que deberá recibir por derechos de formación.

Osorio se formó en la U y llegó al FC Midtjylland en 2023, donde permaneció tres temporadas en el fútbol danés, siendo figura de su equipo. Ahora, el oriundo de Hijuelas afrontará el desafío más importante de su carrera y se convertirá en uno de los chilenos presentes en la actual temporada de la Premier League, junto a Marcelino Núñez, quien defiende al Ipswich Town.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Crystal Palace Football Club (@cpfc)

Todo sobre Deportes