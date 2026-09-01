Fiscal Nacional tras plan de atentar contra alcalde de San Bernardo: "No habrá amenaza que nos haga retroceder"

01 sept. 2026 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que el Ministerio Público y las policías adoptan medidas de protección ante amenazas graves contra autoridades, luego de que se revelara un plan del reo prófugo Juan Flores Valenzuela, alias el “Indio Juan", para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.

“Cuando la policía, la Fiscalía, detectamos la existencia de una amenaza o de un riesgo, muchas veces mantenemos, tomamos las medidas necesarias, realizamos las acciones que la gravedad de los hechos amerita”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público.

Discreción en las medidas de seguridad

Pero aclaró que “tratamos de mantener discreción respecto de la promoción de esos actos por dos motivos: Primero, para no darle más realce al nombre de los delincuentes que cometen este tipo de actos. Y, en segundo término, también para poder contribuir a que no haya más estrés ni más preocupación de que una situación como esta amerita”.

“Cada vez que haya una autoridad amenazada, cada vez que ha habido un fiscal respecto del cual se ha amenazado, ha existido una amenaza seria, respecto del cual hemos podido detectar la existencia de un plan para atentar en su contra, cada vez que ello ocurrió respecto a alguna autoridad, tanto las policías como el Ministerio Público hemos retomado las medidas para evitar que ello ocurra, para disponer su protección y con la misma intensidad, la misma preocupación”, añadió.

Protección a fiscales y presupuestos de seguridad

Consultado por fiscales que se encuentren con protección policial por amenazas, Valencia expuso que “sí, hay fiscales efectivamente hoy día con medidas de protección especiales, incluso que están acompañados con escoltas”.

“Me permito recordarles que han habido incluso atentados en contra de la vida de fiscales que han justificado condenas en contra de sus autores en el pasado”, comentó.

Y agregó que “hoy día el Ministerio Público tiene un Departamento de Seguridad que es interno, que está ubicado en la Fiscalía Nacional, tenemos protocolos especiales de seguridad, tenemos algunos fondos destinados a la protección de fiscales, estimamos que no son todos los fondos que necesitamos, esperamos que en la próxima Ley de Presupuestos esos fondos aumenten”.

"No nos van a amedrentar"

“Es importante que la ciudadanía tenga presente que no nos van a amedrentar, no nos van a amilanar, los fiscales van a seguir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en pos de la defensa del derecho, de la defensa de la democracia, de la protección de la ciudadanía y no habrá amenaza que nos haga retroceder de eso”, aseguró Valencia.