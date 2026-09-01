Apareció el ganador de más de $8.500 millones en el Kino: Reveló su particular método de juego

01 sept. 2026 - 17:10 hrs.

Un hombre de la región de La Araucanía se convirtió en el ganador del mayor premio individual entregado en la historia de los juegos de azar en Chile, luego de acertar los números del Kino y llevarse $8.518.616.740. El boleto ganador fue comprado en Pucón el pasado 21 de agosto.

Más allá del millonario premio, el ganador sorprendió al revelar el particular método que utilizó para escoger los números que finalmente coincidieron con el resultado del sorteo.

La "bolsita de la suerte" para elegir los números

Según explicó, antes de jugar realiza su propio sorteo casero. Para ello, introduce 25 papelitos con números en una bolsita y agrega uno blanco. Luego comienza a sacar los papeles hasta obtener 14 números, que posteriormente utiliza para jugar.

"Yo lo único que hago es meter 25 papelitos con números en una bolsita, más uno blanco, y hago mi sorteo, sacando 14", explicó.

El procedimiento tiene una condición: si al sacar los papelitos aparece el blanco, debe repetir, hasta conseguir los 14 números.

Pero su método no terminaba con la selección de las cifras. El ganador también tenía una particular convicción sobre el resultado que tendría el juego.

"El ganador seré yo"

Una vez que obtenía sus números, el hombre los "decretaba" convencido de que serían los mismos que aparecerían en el sorteo oficial.

"Hay millones de personas jugando hoy, pero el ganador seré yo. La máquina sacará los mismos números que me salieron a mí", recordó haberle dicho a su esposa antes del sorteo.

Al día siguiente, mientras revisaba su teléfono, descubrió que el boleto ganador había sido vendido en Pucón, precisamente la ciudad donde había comprado su jugada.

"Me tiritaba hasta el pelo con la emoción", relató sobre el momento en que confirmó que sus números habían coincidido con los ganadores.

El hombre, próximo a cumplir 75 años, aseguró que el millonario premio no cambiará su esencia y que pretende mantener una vida tranquila junto a su familia. Incluso después de ganar, mantuvo su costumbre: cuando acudió a cobrar el premio, volvió a jugar Kino.

"Cuando fui a cobrar el premio, pasé a jugar al Kino de nuevo… como sabe que me lo gano", contó.

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