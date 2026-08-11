Kino rompe récord histórico y tiene un pozo total de $14 mil millones: Así puedes jugar online por el millonario premio

11 ag. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una cifra millonaria está en juego este miércoles 12 de agosto. Kino sorteará un pozo total de $14.000 millones, considerando sus distintas categorías y juegos opcionales, marcando un récord para el tradicional juego de Lotería.

La cifra que más llama la atención corresponde al Kino tradicional, que acumula más de $8.000 millones para los 14 aciertos. Se trata del premio más alto registrado en la historia de esta categoría y que podría quedar en manos de uno o más afortunados.

Lo mejor es que quienes quieran probar suerte no necesariamente deben acudir a una agencia, ya que también existe la posibilidad de participar de manera online.

¿Cómo jugar Kino online?

Para participar a través de internet, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de Lotería y seleccionar la opción correspondiente al Kino.

Desde allí es posible realizar la apuesta y escoger los números con los que se quiere participar del sorteo, siguiendo los pasos indicados por la plataforma.

El Kino tradicional tiene un valor de $1.000, modalidad que permite optar al millonario premio de los 14 aciertos.

Quienes prefieran una alternativa con más juegos pueden optar por Kino con Todo, cuyo valor es de $3.500 y entrega participación en distintas modalidades adicionales.

Más de $8 mil millones solo en el Kino tradicional

Del pozo total de $14.000 millones, más de $8.000 millones corresponden al premio de los 14 aciertos del Kino tradicional.

Se trata de una acumulación excepcional que ha convertido el sorteo de este miércoles en uno de los más esperados del año para los jugadores.

El monto podría ser repartido entre uno o más ganadores, dependiendo de los resultados del sorteo y de la cantidad de personas que logren acertar la combinación correspondiente.

¿Qué incluye Kino con Todo?

Además del Kino tradicional, existe la opción de realizar una apuesta de $3.500, que permite participar automáticamente en distintos juegos.

La modalidad incluye:

Kino Híper Acumulado.

ReKino .

. RequeteKino.

Chao Jefe $2 millones.

Chao Jefe $3 millones.

Súper Combo Marraqueta.

De esta manera, quienes opten por esta alternativa pueden acceder a distintas categorías y premios adicionales.

¿Cuándo se realizará el sorteo?

El histórico sorteo se realizará este miércoles 12 de agosto desde las 22:00 horas: La transmisión podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de Lotería, incluyendo el sitio web, Facebook e Instagram.

Así, por solo $1.000 en el Kino tradicional, los jugadores podrán participar por un pozo que supera los $8.000 millones, mientras que el monto total disponible entre las diferentes categorías y juegos alcanza los $14.000 millones.

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