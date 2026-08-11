Cambio de hora ya tiene fecha oficial tras publicación de decreto: Este es el día en que volvemos al horario de verano

11 ag. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

El horario de verano ya tiene fecha de regreso en Chile. De acuerdo con el nuevo decreto del Ministerio del Interior, durante septiembre de 2026 gran parte del territorio nacional deberá adelantar sus relojes en 60 minutos.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N°98, publicado el 2 de julio de 2026, que fijó el régimen de adelanto de la hora oficial para los próximos años.

¿Cuándo vuelve el horario de verano?

El regreso al horario de verano se producirá durante la noche del sábado 5 de septiembre de 2026.

El decreto establece que, a contar de las 24:00 horas del primer sábado de septiembre de 2026, y hasta las 24:00 horas del primer sábado de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos.

En la práctica, cuando los relojes marquen las 23:59 horas del sábado 5 de septiembre, deberán adelantarse una hora y pasar directamente a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

La norma señala textualmente: “A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2026 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos”.

¿Hasta cuándo regirá el horario de verano?

El nuevo régimen estará vigente hasta el primer sábado de abril de 2027. Es decir, el próximo cambio para regresar al horario de invierno se producirá durante la noche del sábado 3 de abril de 2027.

El decreto, además, establece un calendario para los años siguientes: el adelanto de la hora se aplicará desde el primer sábado de septiembre hasta el primer sábado de abril de 2028 y nuevamente entre septiembre de 2028 y abril de 2029.

¿Qué regiones mantienen el horario de verano?

El decreto contempla una excepción para las regiones de Aysén y de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En ambas zonas, el adelanto de la hora oficial se mantendrá de manera indefinida y corresponderá permanentemente al huso horario UTC-3.

Por lo tanto, el cambio de septiembre está dirigido al régimen de hora oficial aplicable a Chile Continental y Chile Insular Occidental, mientras Aysén y Magallanes mantendrán su horario vigente.

Un calendario de cambios definido hasta 2029

El decreto no solo establece la modificación correspondiente a 2026-2027. También fija los períodos de adelanto de la hora oficial para los dos años siguientes.

Así, el horario de verano comenzará en el primer sábado de septiembre de 2027 y se extenderá hasta el primer sábado de abril de 2028. Posteriormente, se repetirá el esquema entre septiembre de 2028 y abril de 2029.

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