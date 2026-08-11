Sueldo mínimo: ¿cuándo será el próximo reajuste y cuánto podría aumentar?

11 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El sueldo mínimo en Chile tendrá un nuevo reajuste durante 2027, de acuerdo con el proyecto aprobado en general por el Senado, que establece además un aumento del ingreso mínimo mensual a partir de mayo de 2026.

La iniciativa fue respaldada por 35 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, y contempla elevar el ingreso mínimo mensual desde los actuales $539.000 hasta $553.553 para los trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años.

Pero este no sería el último incremento contemplado en la propuesta. El proyecto establece una nueva fecha de reajuste para el próximo año, cuyo monto dependerá de la evolución de los precios.

¿Cuándo será el próximo reajuste del sueldo mínimo?

De acuerdo con el proyecto, el próximo reajuste del ingreso mínimo mensual está contemplado para enero de 2027.

En esa oportunidad, el monto será actualizado considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

Por esta razón, todavía no es posible conocer cuánto será exactamente el nuevo sueldo mínimo en enero de 2027, ya que dependerá de la inflación registrada durante esos meses.

¿A cuánto subió el sueldo mínimo en mayo de 2026?

El proyecto establece que el ingreso mínimo mensual aumente a $553.553 desde mayo de 2026, lo que representa un incremento de 2,7% respecto de los $539.000 fijados previamente.

Para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, en tanto, el monto se eleva a $412.938.

También cambian la asignación familiar y el Subsidio Familiar

La iniciativa contempla además modificaciones a los montos de la asignación familiar y maternal.

Los nuevos valores quedan de la siguiente manera:

$22.601 por carga , para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $649.039.

, para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $649.039. $13.870 por carga, para quienes tengan ingresos mensuales superiores a $649.039 y que no excedan los $947.990.

$4.382 por carga, para quienes tengan ingresos superiores a $947.990 y que no excedan los $1.478.539.

Asimismo, el Subsidio Familiar aumenta a $22.601 por carga.

¿Por qué todavía no se conoce el monto de enero de 2027?

La razón es que el reajuste estará ligado directamente al comportamiento de la inflación. Por lo tanto, el monto definitivo del sueldo mínimo para enero de 2027 dependerá del IPC acumulado entre mayo y diciembre de 2026.

Así, la fecha que deberán tener en cuenta los trabajadores es enero de 2027, cuando corresponde aplicar el nuevo reajuste establecido en el proyecto.