Permiso de circulación: ¿Hasta cuándo se puede pagar la segunda cuota?

10 ag. 2026 - 16:00 hrs.

El permiso de circulación es un impuesto anual que deben pagar los propietarios de vehículos motorizados para poder transitar legalmente por las calles del país. Para los automóviles particulares y otros vehículos incluidos en el proceso de renovación de comienzos de año, el pago pudo realizarse en una sola cuota o dividirse en dos.

Quienes eligieron la segunda alternativa ya realizaron el primer pago entre febrero y marzo, por lo que durante este mes deben completar el monto correspondiente.

¿Hasta cuándo se puede pagar la segunda cuota?

La segunda cuota del permiso de circulación 2026 se puede pagar entre el 1 y el 31 de agosto: Por lo tanto, el lunes 31 de agosto de 2026 será el último día para realizar este pago dentro del plazo establecido.

Esta modalidad corresponde a quienes decidieron dividir en dos el pago del permiso durante el período de renovación que finalizó el 31 de marzo.

¿Dónde se paga la segunda cuota?

El pago debe realizarse en la misma municipalidad donde se efectuó la primera cuota: Dependiendo de la comuna, el trámite puede efectuarse de manera presencial en la Dirección de Tránsito o en los puntos habilitados para estos efectos. También existen municipalidades que disponen de plataformas para realizar el pago por internet.

Por ello, se recomienda revisar previamente los canales habilitados por el municipio correspondiente antes de realizar el trámite.

En términos generales, la alternativa de pago en dos cuotas permite cancelar una parte del permiso durante el primer período de renovación y completar el pago durante agosto.

Sin embargo, la segunda cuota puede incorporar un reajuste, por lo que no necesariamente corresponde exactamente al mismo monto pagado durante marzo. El cálculo considera la variación del IPC correspondiente al período establecido para este pago.

El monto exacto que debe cancelar cada propietario puede ser consultado directamente al momento de realizar el pago.

¿Qué pasa si no pago dentro del plazo?

No cumplir con el pago de la segunda cuota dentro del período establecido puede generar intereses, recargos y multas, además de dejar al propietario en condición de morosidad.

La falta de un permiso de circulación vigente también puede generar problemas durante una fiscalización. Por ello, quienes optaron por pagar en dos cuotas deben completar el trámite antes del 31 de agosto.

¿Todos los vehículos pagan la segunda cuota en agosto?

No. El calendario de pago depende del tipo de vehículo: La fecha de agosto corresponde principalmente a automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons, camionetas y otros vehículos incluidos en el período ordinario de renovación de febrero-marzo.

En tanto, otros vehículos tienen calendarios diferentes. Por ejemplo, los taxis y buses realizan su proceso de renovación en mayo, mientras que determinados vehículos de carga y maquinaria lo hacen en septiembre.