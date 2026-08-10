Suspenden clases en regiones de Antofagasta y Atacama por sistema frontal: Revisa en qué días rige la medida

10 ag. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Ante la llegada de un intenso sistema frontal que afectará al norte del país durante las próximas jornadas, las autoridades informaron la suspensión preventiva de actividades escolares para resguardar la seguridad e integridad de la comunidad educativa en las regiones de Antofagasta y Atamaca.

La medida aplica para los establecimientos de educación parvularia, enseñanza básica y media, abarcando recintos municipales, dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), particulares subvencionados y particulares pagados.

Calendario y cobertura de la medida

La suspensión de clases se ejecutará según el siguiente esquema territorial y temporal:

Martes 11 de agosto : Suspensión total de clases en todas las comunas de las regiones de Antofagasta y Atacama.

: Suspensión total de clases en todas las comunas de las regiones de Antofagasta y Atacama. Miércoles 12 de agosto: La suspensión se mantendrá exclusivamente en la región de Atacama, mientras que en Antofagasta las autoridades evaluarán la continuidad según el desarrollo de los eventos meteorológicos.

Sistema frontal en el norte de Chile

Los informes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierten que este evento traerá precipitaciones de variada intensidad, acompañadas de fuertes rachas de viento en zonas costeras y cordilleranas.

Debido a las características geográficas del norte árido, la lluvia en periodos cortos incrementa el riesgo de desbordes de cauces, bajadas de quebradas y anegamientos en sectores urbanos y rurales.

Las autoridades instaron a las familias a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejadas de zonas de riesgo y seguir atentas a las actualizaciones de los canales oficiales de Senapred y la Seremi de Educación de cada región.

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