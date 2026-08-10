¿Un nuevo sello en los alimentos?: Debate por posibilidad de implementar advertencia para identificar alimentos ultraprocesados

10 ag. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Salud del Senado analiza la posibilidad de incorporar un quinto sello para advertir sobre los alimentos ultraprocesados.

La propuesta busca complementar los actuales sellos que informan sobre excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías, en medio de la discusión por el aumento de la obesidad y otras enfermedades asociadas a la alimentación.

El proyecto que ampliaría la Ley de Etiquetado se está revisando desde 2024, y también contempla restricciones a la publicidad dirigida a menores de 14 años.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos sobre cómo definir qué productos deberían llevar esta nueva advertencia.

¿Qué alimentos entrarían en esta categoría?

La propuesta utiliza como referencia la clasificación "Nova", elaborada por científicos de la Universidad de Sao Paulo, que considera dentro de los ultraprocesados a productos industriales formulados con múltiples ingredientes y aditivos, como bebidas, snacks, galletas, sopas instantáneas, nuggets, algunos helados y comidas preparadas.

Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas (Ciapec), explicó en Emol que estos productos se diferencian por su procesamiento y composición: "No solo contienen los ingredientes tradicionales en nuestras cocinas, sino aditivos, químicos. También han sufrido transformaciones físico-químicas y a nivel celular molecular por la forma en que han sido producidos".

Desde el Instituto Libertad y Desarrollo cuestionan que esta clasificación pueda utilizarse directamente como base para una regulación. En un informe, señalaron que "los criterios Nova son ambiguos y subjetivos, dificultando su uso efectivo".

Trinidad Schleyer, abogada del programa Legislativo de LyD, agregó: "No significa que Chile tenga prohibido innovar regulatoriamente, pero sí que debe contar con una justificación técnica y científica robusta".

La industria, en tanto, advierte que una nueva denominación podría afectar los procesos de reformulación realizados durante la última década para reducir azúcar, grasas y calorías, además de generar dificultades para empresas que exportan o importan alimentos entre mercados con distintas regulaciones.